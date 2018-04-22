Армия США представила корабль с лазерной пушкой и изменила планы для противостояния России

В субботу, 21 апреля, в американском городе Портленд ВМС США ввели в эксплуатацию десантный корабль-док LPD-27, на котором вскоре будет установлено лазерное оружие. В этот же день СМИ сообщили, что власти намерены оставить авианосец «Гарри Трумэн» в Средиземном море для «сдерживания» России.
Новое судно, как пишет РИА «Новости», предназначено для транспортировки и поддержки сил более 800 морских пехотинцев, а также может быть использовано для запуска десантных кораблей, транспортных средств-амфибий и даже перевозить вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey.
Этим летом корабль будет принимать участие на международных военно-морских учениях RIMPAC 2018, которые пройдут на Гавайях, посл чего на него будет установлено лазерное оружие Laser Weapon System.
Что касается авианосца «Гарри Трумэна», власти планируют оставить его в Средиземном море, что станет ответом на «возникающие со стороны России и Китая вызовы». Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
Как напоминает агентство, 11 апреля ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» направилась из базы Норфолк [штат Вирджиния] на Ближний Восток для нанесения ударов по Сирии.