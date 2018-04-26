Российский тренер возглавит сборную Украины по биатлону

02:57 26 апреля 2018 0

Имя будущего тренера украинской сборной будет названо 30 апреля Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Женскую сборную Украины по биатлону возглавит российский специалист. Имя главного тренера будет названо 30 апреля. Об этом сообщила биатлонистка из Украины Елена Пидгрушная.

В разговоре с порталом Sportarena спортсменка отметила, что главным тренером сборной Украины по биатлону станет россиянин, которому будут помогать два ассистента. «Не сказать, что я рада тому, что мы не поехали в Россию. С одной стороны, это значит не ехать на территорию агрессора, но этим мы помогли России. Мы потеряли квоту, а они получили», — заявила Пидгрушная.

Ранее исполнительный комитет Ассоциации спортивной борьбы Украины решил принять участие в чемпионате Европы, который состоится в Каспийске, вопреки указу министерства спорта о запрете участия в российских соревнованиях.Спортсмены, которые согласятся представить страну в Каспийске, получат организационную и финансовую поддержку.