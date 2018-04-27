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27 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:21  27 апреля 2018 0

Путин разрешил школьникам дать имя новому острову в Арктике

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Территория России увеличилась из-за таяния ледниковФото: pixabay.com

Территория России увеличилась из-за таяния ледников в Арктике. Такой новостью обрадовали президента страны Владимира Путина на заседании попечительского совета Русского географического общества. В регионе появился новый остров, название для которого глава государства разрешил выбрать школьникам.

«Мы обнаружили новый остров. Мы определили его приблизительные размеры и площадь… Товарищ президент, разрешите доложить: территория России увеличилась на 290 тысяч квадратных метров», — цитирует телеканал RT выступление на заседании совета старшеклассницы.

Новый остров по предложению школьницы решено назвать Хрустальным. Президент появление нового топонима поддержал.

Тем временем на Западе обсуждают усиление российских позиций в Арктике. Обеспокоенность некоторых аналитиков вызвали заявления России о планах по строительству боевых ледоколов. Однако не все поддержали нарастание истерии по этому поводу. Так, журналисты издания The National Interest отметили, что заявленные корабли будут пригодны лишь для береговой обороны и поэтому не могут нести кому-либо угрозу, пишет «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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