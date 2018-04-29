Названа причина глобального сбоя Telegram

13:24 29 апреля 2018 0

Мессенджер не работает в Северной Африке, Европе и странах СНГ и России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Причиной сбоя в работе мессенджера Telegram является массовое отключение электричества в окрестностях Амстердама. Об этом рассказали на официальной странице приложения в Twitter.

Представители Telegram извинились перед пользователями и пообещали сообщать о том, как идут восстановительные работы. Об их сроках не говорится. Пользователи мессенджера информировали о неработающем приложении не только в Европе, но и в странах Северной Африки, СНГ и России.

В свою очередь владелец мессенджера Павел Дуров сообщил о технических неполадках. «Серьезный перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — уточнил он. Утром в воскресенье, 29 апреля, 78% процентов пользователей испытывали трудности с подключением, а еще 20% — с отправкой сообщений.