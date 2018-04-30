В Тыве произошло обрушение на шахте

Инцидент произошел с шахтой УК «Межегейуголь»
В понедельник, 30 апреля, в Тандинском районе республики Тыва произошло обрушение. Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС. О причинах инцидента не говорится.
«В 11:07 [по местному времени — прим.ред.] 30 апреля в оперативно-дежурную смену ЦУКС [Центра управления в кризисных ситуациях] поступило сообщение о факте обрушения в шахте ООО УК „Межегейуголь“ в Тандинском районе», — цитирует RT представителей спасательных служб. Информации о погибших и пострадавших не приводится.
Ранее, 7 февраля, в Кемеровской области произошло обрушение породы на шахте «Осинниковская». Жертвами инцидента стали два человека, один из них погиб.