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30 апреля 2018
29 апреля 2018
12:17  30 апреля 2018 0

В Тыве произошло обрушение на шахте

Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, штрек, проходка, шахта центральная
Инцидент произошел с шахтой УК «Межегейуголь»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В понедельник, 30 апреля, в Тандинском районе республики Тыва произошло обрушение. Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС. О причинах инцидента не говорится.

«В 11:07 [по местному времени — прим.ред.] 30 апреля в оперативно-дежурную смену ЦУКС [Центра управления в кризисных ситуациях] поступило сообщение о факте обрушения в шахте ООО УК „Межегейуголь“ в Тандинском районе», — цитирует RT представителей спасательных служб. Информации о погибших и пострадавших не приводится.

Ранее, 7 февраля, в Кемеровской области произошло обрушение породы на шахте «Осинниковская». Жертвами инцидента стали два человека, один из них погиб.

Иван Шестак
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