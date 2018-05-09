Пентагон: Россия хочет перекроить мировые границы

10:31 09 мая 2018 0

Американские военные возмущены действиями России Фото: depositphotos.com © URA.RU

На встрече с министрами обороны Швеции и Финляндии глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Россию в многочисленных попытках перекроить мировые границы. В качестве примера он привел несколько войн, произошедших за последние сто лет.

«Мы сегодня сталкиваемся с Россией, которая стремится перекроить международные границы, прибегая к военной силе, и считает, что у нее есть право вето в отношении политического, дипломатического и экономического выбора, который делают демократические страны», — цитирует ТАСС слова Мэттиса.

В качестве примера «неуважительного отношения» России с чужим интересам глава Пентагона назвал конфликты на Украине и в Сирии. Кроме того, он напомнил о вторжении СССР в Финляндию во время Зимней войны 1939—1940 годов.