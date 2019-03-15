Максим Фадеев отреагировал на слухи о своей пропаже

Композитор, музыкальный продюсер, уроженец Кургана Макс Фадеев отреагировал на слухи о своей пропаже. Послание для поклонников он оставил на личной странице в Instagram.
Фадеев поспешил успокоить своих подписчиков. «Друзья, я никуда не пропал!» — написал он в соцсети. «Просто сейчас в MALFA [музыкальный лейбл] особенное время. Столько всего происходит. Я постоянно нахожусь на студии», — объяснил продюсер. Он также рассказал, что совсем скоро в свет выйдут новые работы его подопечных. В частности, Фадеев рассказал о завершении работы над первым сольным альбомом MOLLY — певицы Ольги Серябкиной, экс-участницы группы «Serebro».
Также продюсер рассказал об успехах нового состава «Serebro». «Во всю готовим крутой материал», — похвастался Фадеев.
В последнее время активность продюсера в Instagram действительно снизилась — он все реже делал посты и все чаще использовал старые фото. Поэтому поклонники Фадеева тепло отреагировали на возвращение своего кумира. «Максим, выздоровели?» — интересовался dmitrii. «У вас 25 часов в сутках?! Как можно столько работать!» — заботливо отметила sheina. «Здоровья, сил и успеха! Терпеливо ждем», — намекнула Vika на запуск новых проектов.
Ранее, напомним, Фадеев на концерте ко Дню всех влюбленных представил новый состав группы «Serebro». Правда, в соцсетях девушек назвали «самым уродским составом».
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Друзья, я никуда не пропал! Просто сейчас в MALFA особенное время. Столько всего происходит. Я постоянно нахожусь на студии. Всей нашей командой @malfa.family мы творим что-то невероятное. И я хочу поделиться с вами последними новостями. В этом месяце новые материалы выпустили ИСАЙЯ @isaya_official, Евгения Майер @evgeniya_mayer , KAMI @kami_xxo и ЕВА @evabrakunova. Мы завершили работу над первым сольным альбомом MOLLY @serebro_official, открыли новое направление MALFA MINI @malfa.mini, во всю готовим крутой материал с SEREBRO @serebro_new и другими молодыми артистами…и это далеко не все. Следите за новостями, скоро будет взрыв! ????????????