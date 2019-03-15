Мутко пообещал миллиарды рублей обманутым дольщикам

Правительство России намерено направить порядка девяти миллиардов рублей на достройку проблемных жилых домов. Об этом заявил журналист вице-премьер Виталий Мутко.
Деньги направят публично-правовой компании (ППК) «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», уточнил вице-премьер. По его словам, в 26 субъектах РФ не достроены от одного до пяти домов, что нарушает права дольщиков. «По идее, на это нужно девять миллиардов рублей. Не исключено, что на эту сумму мы докапитализируем Фонд дольщиков и дадим ему право достроить дома», — цитирует Мутко телеканал 360.
Между тем, уже в 2019 году все новые проекты будут финансироваться кредитными организациями, напоминает «Национальная служба новостей». Если раньше граждане сами вкладывали свои средства в объекты и рисковали деньгами, то теперь финансовые риски будут перенесены на профессиональных участников рынка.