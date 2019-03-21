Вечером 20 марта в Третьяковскую галерею пришел мужчина, который на глазах посетителей снял с себя одежду и отправился гулять по залам. Очевидцы сняли произошедшее на видео.
Изначально мужчина, оставшийся в одних красных стрингах, позировал перед посетителями на фоне большого полотна, после чего отправился на экскурсию по экспозиции. Судя по кадрам, на его тело краской были нанесены непонятные знаки. Смотрительницы галереи не мешали посетителю осматривать полотна, пишет «Комсомольская правда».
Когда перформанс закончился, выяснилось, что дефиле было неслучайным. Обнаженный мужчина отвлекал внимание посетителей, а в это время его товарищ повесил на стену свою картину.