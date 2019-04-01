Американцы ужаснулись любви россиян к гематогену

Журналисты американского портала Munchies Vice опубликовали расследование «Как Россия полюбила сладкие кровавые батончики», посвященное гематогену. Авторы пришли в ужас от идеи производить биодобавки из натуральной крови и кормить ими детей.
«Гематоген — продукт, рожденный бережливостью, прагматизмом, централизованным тоталитарным производством и распределением, в отличие от американских биодобавок, выделенных из натуральных продуктов или синтетически произведенных в лаборатории», — резюмируют авторы расследования. Они пришли к выводу, что «кровавый батончик» должен был заменить советским гражданам более дорогой и, по их мнению, недоступный шоколад.
Опасения и страхи журналистов развеяли специалисты, которые назвали гематоген полезным продуктом. «Натуральная добавка из крови усваивается лучше, чем железо в таблетках», — пояснил изданию гематолог Томас ДеЛугери.
Гематоген был изобретен в конце XIX века в Швейцарии как лекарство от анемии. В СССР он появился после революции 1917 года. Полезную добавку включали как в детское питание, так и в военный рацион солдат Красной Армии.