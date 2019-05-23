Алена Водонаева призналась, что хочет, чтобы подписчики ее пожалели Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

Звезда «Дома-2», уроженка Тюмени Алена Водонаева нечаянно повредила себе нос, и из него пошла кровь. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram в формате stories.

На видео Водонаева обращается к подписчикам с салфеткой в носу. Она заявила, что могла бы слукавить и сказать, что кровь из носа пошла из-за давления, которое поднялось от усталости. «Но я просто взяла себе и нечаянно ткнула пальцем в нос, и меня пошла кровь. Это очень глупо», — рассказала девушка. Водонаева призналась, что она «адски» устала и хочет, чтобы подписчики ее пожалели.