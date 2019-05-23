Водонаева повредила себе нос. ВИДЕО

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 21:47
Размер текста
-
17
+
Алёна Водонаева, водонаева алена
Алена Водонаева призналась, что хочет, чтобы подписчики ее пожалелиФото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

Звезда «Дома-2», уроженка Тюмени Алена Водонаева нечаянно повредила себе нос, и из него пошла кровь. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram в формате stories.

На видео Водонаева обращается к подписчикам с салфеткой в носу. Она заявила, что могла бы слукавить и сказать, что кровь из носа пошла из-за давления, которое поднялось от усталости. «Но я просто взяла себе и нечаянно ткнула пальцем в нос, и меня пошла кровь. Это очень глупо», — рассказала девушка. Водонаева призналась, что она «адски» устала и хочет, чтобы подписчики ее пожалели.

Ранее Алене Водонаевой стало плохо после после новостей про авиакатастрофу в Шереметьево с самолетом Sukhoi Superjet 100. Девушка почувствовала себя нехорошо, и ей пришлось вызвать скорую помощь, передает Life. Тогда Водонаева опубликовала в stories фото капельницы.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...