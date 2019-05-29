Дерипаска пожаловался, что власти США «разрушают его жизнь»

Бизнесмен Олег Дерипаска продолжает бороться против минфина США Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что власти США намеренно разрушают его жизнь. Так миллиардер отреагировал на отчет управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение минфина США, отвечающее за санкции), в котором называются причины включения россиянина в «черный список» Вашингтона.

«Возмутительно, что бюрократам OFAC не требуется доказательств, чтобы потворствовать личной мести, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов», — говорится в официальном заявлении на сайте Дерипаски.

В отчете минфина США объясняется, что бизнесмен попал под санкции из-за того, что действовал в интересах руководителей России, и за то, что работает в энергетическом секторе страны, передает RT. В документе, который обнародует 1% всей доказательной базы против россиянина, уточняется, что ограничения ввели после изучения активов Дерипаски, судебных процессов с его участием, его сайта, статей о нем в крупнейших мировых СМИ и данных Google Maps о лондонском доме бизнесмена.

После обнародования доказательств команда Дерипаски захотела внести правки в первоначальный иск против OFAC. Представители минфина США планируют отклонить иск. Согласно расписанию судебного дела, обмен заявлениями состоится до октября, сообщает РБК.

Санкции против компаний «Русал» (подразделения действуют в Свердловской области), En+ и «Евросибэнерго» Дерипаски США ввели в апреле 2018 года. В январе 2019-го ограничения сняли с условием, что бизнесмен откажется от контроля над предприятиями. В отношении миллиардера санкции еще действуют. За год он потерял шесть миллиардов долларов.