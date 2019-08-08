Эсминец США с управляемыми ракетами направился в Черное море

В Черное море отправился шестой за год эсминец США Фото: Flickr / Official U.S. Navy Page

В акваторию Черного моря направился американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением. Об этом говорится в сообщении 6-го флота США, передает РИА «Новости».

«Военно-морские операции, которые мы проводим в Черном море с нашими союзниками и партнерами, помогают поддерживать прочные отношения, необходимые для региональной стабильности», — отмечает командующая флотом Лиза Франкетти. Также она отметила, что корабли США заходят в Черное море в строгом соответствии с международными нормами.

За этот год американские корабли уже пять раз заходили в черноморскую акваторию. В конце июня там побывал эсминец Carney, напоминает RT. Он принял участие в американо-украинских учениях Sea Breeze.

Согласно Конвенция Монтре, в мирное время страны Черноморского бассейна имеют право проводить любые военные корабли при предварительном уведомлении турецких властей. Они могут пребывать на территории Черного моря в течение 21 дня.