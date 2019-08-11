На Западе объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

Украина не станет частью НАТО и Евросоюза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украина упустила свой шанс стать членом Евросоюза и НАТО. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины».

«Я не могу себе ни при каких обстановках на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО», — заявил Рар. Он также добавил, что из-за вступления Украины в НАТО Европа может вступить в конфликт с Россией.

По мнению эксперта, Украина не станет частью Европы, пока не закончит реформирование внутри страны. Он подчеркнул, что время упущено — 15 лет было у незалежной, когда Евросоюз был богаче и сильнее. «Расширения Европейского Союза на восток не будет», — пояснил Рар.

Как писало ранее «URA.RU», Украина не может стать частью НАТО в ближайшее время. Об этом заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. По ее словам, Украина не является страной, которая может прийти к консенсусу, напоминает RT.