В США оценили шансы Украины на вступление в НАТО

В ближайшее время Украина «не получит консенсус» НАТО
Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшее время. Такое мнение высказала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью украинскому изданию «Новое время».
«Сейчас это не представляется возможным», — сказала она. «НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус», — добавила Райс.
Бывший президент Украины Петр Порошенко (до 20 мая 2019 года) ранее закрепил в конституции страны курс на вхождение в Евросоюз и НАТО.
Кондолиза Райс была госсекретарем США с 2005 по 2009 год при президенте Джордже Буше-младшем, а до этого работала советником по национальной безопасности, напоминает «