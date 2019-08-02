В США оценили шансы Украины на вступление в НАТО

В ближайшее время Украина «не получит консенсус» НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшее время. Такое мнение высказала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью украинскому изданию «Новое время».

«Сейчас это не представляется возможным», — сказала она. «НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус», — добавила Райс.

Бывший президент Украины Петр Порошенко (до 20 мая 2019 года) ранее закрепил в конституции страны курс на вхождение в Евросоюз и НАТО.