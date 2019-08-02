01 августа 2019

В США оценили шансы Украины на вступление в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, рукопожатие, флаг украины, переговоры, нато, зеленский владимир, столтенберг енс
В ближайшее время Украина «не получит консенсус» НАТОФото: Официальный сайт президента Украины

Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшее время. Такое мнение высказала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью украинскому изданию «Новое время».

«Сейчас это не представляется возможным», — сказала она. «НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус», — добавила Райс.

Бывший президент Украины Петр Порошенко (до 20 мая 2019 года) ранее закрепил в конституции страны курс на вхождение в Евросоюз и НАТО.

Кондолиза Райс была госсекретарем США с 2005 по 2009 год при президенте Джордже Буше-младшем, а до этого работала советником по национальной безопасности, напоминает «Царьград».

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...