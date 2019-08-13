Топ-менеджеры «Роскосмоса» за 2018 год заработали более полумиллиарда рублей

Менеджмент Роскомоса заработал более 500 млн рублей. Об этом свидетельствует отчет госкорпорации за 2018 год.
«Вознаграждения основному управленческому персоналу в качестве зарплат и премий в 2018 году составили 557,065 млн рублей», — следует из документа, опубликованного на сайте Роскосмоса. Средняя зарплата сотрудников госкорпорации составила по итогам прошедшего года 396 тысяч рублей (на 14 тысяч рублей больше, чем по итогам 2017-го).
Высокий доход объясняется тем, что в отчете учитываются зарплаты сотрудников именно госкорпорации — их насчитывается 605 человек, пишут argumenti.ru. Работники предприятий, входящих в Роскосмос, в этом документе не учитывались. Если же включить в отчетность данные о зарплатах сотрудников этих корпораций, то средняя зарплата по отрасли составит 59,7 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что оклад кандидата в космонавты в стране составляет 60,9 тысячи рублей в месяц, космонавта — 63,8 тысячи, а инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей. Их американские коллеги в NASA получают почти в 13 раз больше.