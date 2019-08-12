Зарплата астронавтов NASA оказалась в 13 раз выше, чем у космонавтов в России

В год астронавт NASA может получить до 10,1 млн рублей Фото: Pixabay

Максимальная заработная плата астронавтов в США составляет около 13 тысяч долларов (848 тысяч рублей — прим. ред.) в месяц, сообщил экс-астронавт NASA Скотт Келли. Это в 13 раз больше, чем получают их российские коллеги из госкорпорации Роскосмос.

«Годовая зарплата <…> приблизительно 155 тысяч долларов (около 10,1 млн рублей в год — прим. ред.)», — передает РИА «Новости» слова экс-астронавта. Келли, совершивший годовую экспедицию на международную космическую станцию, пояснил, что максимально сотрудник NASA может претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что эквивалентно званию полковника в национальных вооруженных силах.

Келли добавил, что астронавтам NASA также обеспечивают больничный и отпуск, а также страховку, хотя часть расходов на нее оплачивают сами сотрудники. Он отметил, что коллеги, перешедшие из военных ведомств в NASA, имеют чуть больше преимуществ в вопросе пенсионных выплат.

Ранее стало известно, что оклад кандидата в космонавты в России составляет 60,9 тысячи рублей в месяц, космонавта — 63,8 тысячи, а инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей, напоминает «Дни.ру». Кроме того, сотрудники Роскосмоса могут получать ежемесячную надбавку в размере до четверти оклада и тринадцатую зарплату. Также космонавтам полагаются выплаты за выслугу лет, уточняет «Ридус».