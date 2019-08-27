Политолог: оппозиция устраивает несанкционированные митинги, чтобы привлечь спонсоров

Организаторы очередного митинга в столице не соглашаются на санкционированные акции, чтобы создать «больше шума» и «привлечь спонсоров». Такое мнение в беседе с «URA.RU» высказал политолог Михаил Ковалев.
Ранее правительство Москвы предлагало организаторам протестов провести митинги 17 и 24 августа. Однако, оппозиция от этих дат отказалась, заявив, что собирается провести несанкционированную акцию 31 августа.
По мнению политолога, таким образом организаторы «зарабатывают очки», чтобы привлечь спонсоров. «Оппозиция исходит из собственной выгоды перед выборами 8 сентября. Они выбирают сценарий, который принесет больше шума. Любой конфликт и скандал легко устроить при желании. Более яркий политик дороже на рынке, ему проще привлекать спонсоров», — пояснил Ковалев. Эксперт считает, что накал на готовящейся акции протеста будет выше, чем в предыдущие разы. «В пользу роста конфликтности играет предыдущий опыт, большое число заряженных людей и грядущие выборы 8 сентября», — сказал он.
Политолог отметил, что задержания участников несанкционированных акций для организаторов — это «неизбежные расходы». «Лидеры протеста снимают с себя ответственность. Люди сами принимают решение, участвовать им в таких митингах или нет», — сказал Ковалев.
Эксперт заметил, что 31 августа — это день накануне 1 сентября, когда россияне готовятся к отправке детей в школу. И несанкционированная акция может сорвать планы жителей столицы. «Прецедент был, когда протестующие на одном из митингов перекрыли Садовое кольцо — одну из транспортных артерий города. Для политиков это не цинично, с точки зрения обычных граждан — это цинично втройне. Когда политика вторгается в частную жизнь граждан, это выглядит угрожающе и вызывает у людей неприятие», — добавил эксперт.
Митинги несистемной оппозиции прошли в столице 27 июля, 3 и 10 августа. Первые два были несогласованными с властями. Протесты были связаны с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за нарушений в подписных листах. После несанкционированных акций были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.