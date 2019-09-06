Сын Маслякова стал основным владельцем КВН

Доля Александра Маслякова-младшего в АМИК составляет 50% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Александр Масляков-младший стал основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМИК). Отныне доля Маслякова в компании, которой принадлежит «Клуб веселых и находчивых» (КВН), составляет 50%.

«Доли Александра Маслякова-старшего и его супруги снизились до 25,5 и 24,5% соответственно», — пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК. При этом ранее Маслякову-старшему и его супруге принадлежали 51 и 49% акций соответственно.

Александр Масляков-старший основал объединение АМИК, которое занималось производством передачи КВН, в 1990 году. По данным СПАРК, руководителем и гендиректором объединения выступает Масляков-младший.

Ранее в суд был направлен иск к основателю АМИК Маслякову от представителя одного из основателей КВН, согласно которому руководитель и ведущий «Клуба веселых и находчивых» мог лишиться прав на программу.