Опубликовано фото задержанного за нападение на Памфилову

Нападение на Памфилофу произошло в ночь на 6 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

СМИ опубликовали фотографию Башита Карабалаева, который ранее был задержан по подозрению в нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой. 36-летнего уроженца Казахстана задержали в подмосковном лесу. Отшельником в самодельной хижине мужчина жил несколько лет.

«Подозреваемый приехал в Россию на заработки около пяти лет назад. У него украли документы. С работой не заладилось. Постоянного места жительства не было, он жил в лесу, неподалеку от дома Памфиловой», — сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на источник в следственных органах

Сразу после задержания сотрудники подмосковной полиции доставили обитателя леса на допрос. Свою вину Карабалаев не отрицал. Против него уже возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Нападение на Памфилофу произошло в ночь на 6 сентября. По данным МВД, злоумышленник проник на территорию дома председателя ЦИК в Истринском районе Подмосковья и несколько раз ударил Памфилову электрошокером.