Медведев советует единороссам изменить стиль общения с людьми

Дмитрий Медведев считает, что представители ЕР должны поменять свой лексикон Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Членам «Единой России» и сторонникам партии следует упрощать свой лексикон для общения с избирателями. Об этом заявил премьер-министр РФ, лидер ЕР Дмитрий Медведев.

«Вам нужно упростить свой лексикон, привести его в соответствие с общепринятыми нормами. Нужно, чтобы люди, которые нас смотрят и слышат, понимали ваш профессиональный жаргон, сленг», — подчеркнул глава федерального кабмина, обращаясь к представителям «партии власти». По его словам, в своем выступлении излишне сложные слова и выражения использовал врио главы Мурманской области Андрей Чибис, который, по предварительным данным, уверенно лидирует на губернаторских выборах.

Ранее Медведев заявил, что, по его мнению, «Единая Россия» сохраняет статус лидирующей политической партии страны по итогам единого дня голосования, состоявшегося 8 сентября. Медведев пояснил, что «граждане страны оказали поддержку кандидатам от партии и тем, кому партия помогала». Он поблагодарил россиян за то, что они пришли на избирательные участки и поучаствовали в выборах различного уровня.

В июле политтехнолог и член Высшего совета ЕР Дмитрий Орлов сообщил, что членам «партии власти» стоит лучше продумывать публичные высказывания и при необходимости «затыкать фонтан». «Есть замечательная формула, которую когда-то употребил Козьма Прутков — «Если у тебя есть фонтан, заткни его», — подчеркивал он.