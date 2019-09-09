Екатеринбург в 2020 году станет столицей шахмат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге пройдут еще одни международные соревнования. Заявку уральской столицы на проведение турнира претендентов одобрил президентский совет Международной федерации шахмат (FIDE). Об этом на церемонии открытия Кубка мира в Ханты-Мансийске несколько минут назад заявил глава FIDE Аркадий Дворкович.

«Я рад объявить, что вчера президентский совет одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов в 2020 году. Спасибо господину [президенту Федерации шахмат Свердловской области Андрею] Симановскому и всем любителям шахмат Екатеринбурга за эту заявку и за то, что мы получим возможность наблюдать за игрой блестящих шахматистов в этом замечательном уральском городе», — сказал Дворкович.

Турнир претендентов — это соревнования, победитель которого в итоге сыграет с действующим чемпионом мира по шахматам. Предыдущий турнир претендентов прошел в 2018 году в Берлине. Его победителем стал американец Фабиано Каруана, который, тем не менее, не смог обыграть действующего чемпиона — норвежца Магнуса Карлсена.