Киев планирует «завоевать» Донбасс с помощью радио и ТВ

Киевские власти будут влиять на жителей Донбасса с помощью медиа Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украинские власти готовят пакет предложений для жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим», — цитирует РБК слова Пристайко со ссылкой на украинское издание Hromadskе.

В МИД Украины также рассказали о желании президента страны Владимира Зеленского окончательно решить ситуацию в Донбассе, поэтому украинские власти готовы обратиться к людям, оказавшимся «по ту сторону».

Ранее Пристайко выступил с заявлением, что киевские власти не намерены прописывать в Конституции Украины особый статус Донбасса, сообщает RT.