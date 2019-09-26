МВД России опубликовало видеозапись задержания одного из восьми подозреваемых в похищении и убийстве подмосковного депутата Татьяны Сидоровой. Отмечается, что в рамках дела проходит проверка по причастности к преступлению «главного вора России» Олега Медведева по кличке Шишкан.
На видеозаписи видно, как силовики друг за другом идут к квартире подозреваемого. Потом сотрудники МВД взламывают дверь ломом и проводят задержание одного из фигурантов уголовного дела.
Ранее «URA.RU» писало, что сотрудники полиции задержали двух подозреваемых по делу «главного вора России». Под стражу были взяты подельники Шишкана Михаил Коровин и Лоретис Виткаускас, пишет телеканал 360.
Шишкан поддерживал бизнес-отношения с подмосковным депутатом Сидоровой. При поддержке вора в законе женщина возглавила совхоз «Раменское», а также стала районным депутатом. В 2012 году Сидорова вместе с мужем, сестрой и сыном исчезла, в их доме нашли следы крови. Тела пропавших так и не обнаружили.
Следователи полагают, что Шишкан в 2009-2010-х годах создал преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Бандиты, включая Коровина и Виткаускаса, вымогали у россиян деньги, причиняли вред здоровью, незаконно хранили огнестрельное оружие и боеприпасы, а также убивали людей, передает «Пятый канал».
Шишкан признан главным вором России после того, как в 2018 году в тюрьму отправился самый авторитетный вор Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.