Медведев поручил ослабить контроль за ресторанами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ослабить контроль за продукцией, производимой в кафе и ресторанах. Он поручил разработать соответствующий эксперимент, который пройдет в ряде регионов с начала нового года.
«Представить в правительство РФ предложения по проведению с 1 января 2020 года в отдельных субъектах РФ, включая Москву, Республику Татарстан, Калининградскую область, эксперимента по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий в отношении безопасности пищевой продукции», — говорится в поручении Медведева, опубликованном на сайте кабмина. Предложения по эксперименту должны предоставить Роспотребнадзор, Минпромторг и Минэкономразвития, пишет деловое издание «ВЗГЛЯД».
Также премьер поручил проработать предложения по пересмотру санитарных правил, касающихся организации работы общепита. По его словам, необходимо переходить к требованиям, установленным техническими регламентами Евразийского экономического союза.
Ранее Медведев предложил составить новую потребительскую корзину с 2021 года. Она должна будет состоять не из минимальных продуктов, как раньше, а из базовых, передает агентство Nation News. Премьер отметил, что на это придется потратить деньги, поскольку базовый набор продуктов лучше минимального.