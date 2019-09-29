Вашингтон требует публикации конфиденциальных разговоров Путина

Демократическая партия США намерена добиться рассекречивания конфиденциальных разговоров американского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. С соответствующим заявлением выступил конгрессмен-демократ Адам Шифф.
«Первостепенная необходимость — обеспечить национальную безопасность США и выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент Трамп также нашу безопасность», — цитирует американского политика телеканал NBC. Шифф также заявил о том, что у представителей спецкомитета Палаты представителей Конгресса США есть сведения, что Трамп и его команда могут попытаться скрыть беседы главы государства с Путиным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября выразил надежду, что стенограммы конфиденциальных телефонных переговоров лидеров России и США опубликованы не будут. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что после скандальной беседы Трампа с Зеленским «звонить в Вашингтон и вести переговоры стало опасно».
До этого анонимный информатор из спецслужб направил жалобу руководству Национальной разведки, в которой сообщал о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, требуя расследовать деятельность сына главного оппонента Трампа от демократов Джо Байдена. После этого была опубликовна запись разговора, что привело к большому скандалу.