Автоматчики напали на ресторан в Москве

Двое неизвестных совершили нападение на ресторан на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.
«В 7:18 понедельника поступила информация об инциденте в ресторане на ул. Свободы, д. 55», — цитирует заявление московского главка
Налетчики скрылись с места происшествия. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Силовики устанавливают подробности случившегося. По информации источника в правоохранительных органах, один из нападавших имел при себе предмет, похожий на автомат, но он из него не стрелял.
Ранее «URA.RU» писало, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ослабить контроль за ресторанами.