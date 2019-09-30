Автоматчики напали на ресторан в Москве

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Открытие опорного пункта полиции в микрорайоне Академ. Челябинск, автомат, оружие
В результате инцидента никто не погибФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое неизвестных совершили нападение на ресторан на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

«В 7:18 понедельника поступила информация об инциденте в ресторане на ул. Свободы, д. 55», — цитирует заявление московского главка RNS. Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что в ресторане двое неизвестных нанесли ущерб имуществу заведения, а также нанесли телесные повреждения одному из посетителей.

Налетчики скрылись с места происшествия. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Силовики устанавливают подробности случившегося. По информации источника в правоохранительных органах, один из нападавших имел при себе предмет, похожий на автомат, но он из него не стрелял.

Ранее «URA.RU» писало, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ослабить контроль за ресторанами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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