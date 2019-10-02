01 октября 2019

Минздрав: антитабачные законы не работают на россиянках

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя Москва, курить запрещено, госдума, запрет на курение, антитабачный закон
Антитабачное законодательство влияет на мужчин, но не на женщинФото: Владимир Андреев © URA.RU

Антитабачные законы не помогают снизить количество курящих женщин в России. Об этом рассказала заместитель директора по научной и аналитической работе Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Анна Концевая.

«У нас действительно очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводится в пример как одна из самых лучших практик, но она работает у мужчин, но не работает у женщин», — цитирует слова Концевой ТАСС. Представитель Минздрава уточнила, что в ведомстве не могут понять, с чем связана такая статистика.

В России постоянно вводятся правила относительно курения. Так, 1 октября в силу вступил закон, коснувшийся штрафов за курение на балконе. Еще раньше Минздрав обнародовал документ, в котором предлагалось наказывать сотрудников рублем за курение во время работы, а некурящих — премировать, напоминает RT. Позже в Минтруде дали оценку этой инициативе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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