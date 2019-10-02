Минздрав: антитабачные законы не работают на россиянках

Антитабачные законы не помогают снизить количество курящих женщин в России. Об этом рассказала заместитель директора по научной и аналитической работе Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Анна Концевая.
«У нас действительно очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводится в пример как одна из самых лучших практик, но она работает у мужчин, но не работает у женщин», — цитирует слова Концевой ТАСС. Представитель Минздрава уточнила, что в ведомстве не могут понять, с чем связана такая статистика.
В России постоянно вводятся правила относительно курения. Так, 1 октября в силу вступил закон, коснувшийся штрафов за курение на балконе. Еще раньше Минздрав обнародовал документ, в котором предлагалось наказывать сотрудников рублем за курение во время работы, а некурящих — премировать, напоминает RT. Позже в Минтруде дали оценку этой инициативе.