В Кремле объяснили повышение зарплаты Путина и Медведева

У Владимира Путина и Дмитрия Медведева увеличилась зарплата Фото: Сайт Президента России

Повышение зарплат президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева является плановым. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, плановая индексация», — таким образом Песков ответил на соответствующий вопрос, сообщает РИА «Новости».