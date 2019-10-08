В Кремле объяснили повышение зарплаты Путина и Медведева

Повышение зарплат президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева является плановым. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Да, плановая индексация», — таким образом Песков ответил на соответствующий вопрос, сообщает РИА «Новости».
Как писало ранее «URA.RU», Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны. На 4,3% зарплата выросла у Путина и Медведева, передает «Национальная служба новостей». Также денежное вознаграждение увеличилось у министра обороны, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и Государственной фельдъегерской службы. Российский президент мог и не знать о том, что его зарплата увеличиться с 1 октября, рассказал экономист Михаил Хазин. По его словам, этим занимаются чиновники в Управделами, уточняет «