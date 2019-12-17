Стали известны подробности дела депутата «Единой России», подозреваемого в убийстве

Павел Чередников, в убийстве которого подозревают депутата «Единой России» Владимира Корнилова, агитировал за «Справедливую Россию». Мужчина был активистом на предыдущих выборах.
«На выборах в Переславскую гордуму погибший активно агитировал за „Справедливую Россию“», — пишет издание «Ярновости». Однако, как сообщает издание «Подъем» со ссылкой на региональное отделение партии, погибший не был членом партии, а просто был активистам на последних выборах. Политического контекста в убийстве представители партии не видят.
Также сообщается, что Корнилов и Чередников были знакомы. По словам депутата ярославской думы Сергея Хабибулина, публичных конфликтов у них не было. Заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий Владимира Корнилова рассмотрят 17 декабря на заседании гордумы, напоминает телеканал 360.
Как писало «URA.RU», депутат был задержан 16 декабря по подозрению в убийстве водителя такси. По неподтвержденной информации, он пытался скрыть преступление, поэтому поджег машину.