30 декабря 2019

В Латвии туристов и половину жителей страны заставят платить за общение на русском языке

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Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., евро, деньги
За русский язык придется платить по 10 евро за пять минутФото: Pixabay

В Латвии общение на русском языке предложили сделать платным. С инициативой выступила депутат городского парламента Риги, писательница Эва Мартужа.

Мартужа считает, что платить деньги русскоговорящие латыши и гости страны должны за общение с сотрудниками государственных служб и коммерческих компаний, пишет «Федеральное агентство новостей». Депутат считает, что плату стоит взимать по тарифу за услуги переводчика. «Сколько стоят десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса — 10 евро за пять минут. Не знаешь язык — ищи переводчика», — отметила Мартужа.

Весной этого года конституционный суд Латвии признал законным перевод всех школ страны на обучение на латышском языке. при этом 40% населения страны являются носителями русского языка. Они устраивали акции протеста, однако официальные власти их не поддержали. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич тогда заявил о серьёзных нарушениях прав русскоязычного населения и попытках подвергнуть сомнению статус русского языка как языка нацменьшинств в Прибалтике, пишет RT.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Прибалтика никогда не входила в состав Союза Советских Социалистических Республик (СССР), она была им «оккупирована».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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