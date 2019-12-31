В Латвии туристов и половину жителей страны заставят платить за общение на русском языке

За русский язык придется платить по 10 евро за пять минут Фото: Pixabay

В Латвии общение на русском языке предложили сделать платным. С инициативой выступила депутат городского парламента Риги, писательница Эва Мартужа.

Мартужа считает, что платить деньги русскоговорящие латыши и гости страны должны за общение с сотрудниками государственных служб и коммерческих компаний, пишет « Федеральное агентство новостей ». Депутат считает, что плату стоит взимать по тарифу за услуги переводчика. «Сколько стоят десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса — 10 евро за пять минут. Не знаешь язык — ищи переводчика», — отметила Мартужа.

Весной этого года конституционный суд Латвии признал законным перевод всех школ страны на обучение на латышском языке. при этом 40% населения страны являются носителями русского языка. Они устраивали акции протеста, однако официальные власти их не поддержали. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич тогда заявил о серьёзных нарушениях прав русскоязычного населения и попытках подвергнуть сомнению статус русского языка как языка нацменьшинств в Прибалтике, пишет RT.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Прибалтика никогда не входила в состав Союза Советских Социалистических Республик (СССР), она была им «оккупирована».