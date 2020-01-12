Литвинова раскрыла, что сказала сбившему ее на переходе водителю

Актриса Рената Литвинова, которую ранее в центре Москвы сбила машина, подтвердила произошедшее и рассказала о своей реакции на ДТП. Литвинова попыталась пристыдить девушку, которая была за рулем, поскольку та наехала на актрису в ее день рождения.
«Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: „Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения?“» — написала Литвинова в своем Instagram. Актриса добавила, что девушка не собиралась тормозить несмотря на то, что приближалась к пешеходному переходу. Литвинова отметила, что вопреки информации в СМИ в момент происшествия была трезвой и шла в салон красоты после вечерней пробежки.
На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, которые доставили девушку-водителя в полицию. В итоге она получила штраф в размере двух тысяч рублей за то, что не пропустила пешехода на переходе, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источники.
Авария произошла вечером 12 января на пересечении Тверского бульвара и Сытинского переулка. Когда Рената Литвинова переходила дорогу на пешеходном переходе, на нее наехал Mersedes, напоминает телеканал «Царьград». Актриса ушла с места аварии до того, как туда прибыли сотрудники ГИБДД. Девушка-водитель заявила им, что актриса была пьяна, передает деловое издание «ВЗГЛЯД». Позже в разговоре с «URA.RU» эту информацию опровергла представительница знаменитости.