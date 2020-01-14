Политолог объяснил, за что Польша мстит России

В Германии сказали, что Польша мстит России за «советскую диктатуру» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Польша хочет отомстить России за «советскую диктатуру». Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.

Реакция немецкого политолога связана с отказом Польши приглашать российского лидера Владимира Путина на празднование 75-летнего юбилея освобождения концлагеря Аушвиц. По мнению Рара, такая ситуация показывает, что нынешние взаимоотношения между Москвой и Варшавой далеки от «нормальных».

«В каких-то странах — Польша, Прибалтика — есть определенная обида на Советский Союз. За то, что он 45 лет держал их под своим контролем в своей коммунистической системе. Они всеми методами хотят частично отомстить нынешней России за это», — цитирует Рара телеканал 360.

Эксперт отметил, что в современном мире многие, включая Польшу, используют исторические факты в качестве оружия для усиления собственных политических позиций. Специалист добавил, что власти Варшавы хотят находиться в образе вечной жертвы, поскольку тогда другие «тебя жалеют и помогают».