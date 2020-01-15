Жители регионов России умирают от тяжелых болезней в два раза чаще, чем москвичи

Медики переезжают в богатые регионы России ради высоких зарплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шанс выжить при тяжелом заболевании у жителя Москвы в полтора-два раза выше, чем у жителей других регионов России. Это связано с тем, что из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки в государственных больницах российские врачи переходят в частные клиники или переезжают в богатые регионы страны.

По данным издания «Проект», из-за «майских указов», призванных сравнять зарплаты врачей с «двумя средними по региону», численность медиков по стране увеличилась, но только за счет частного сектора. Однако в России почти нет больниц с полным штатом сотрудников. «В половине регионов России у каждого десятого врача основное место работы — частная клиника», — сообщает издание. В связи с этим жители бедных российских регионов, где на частную медицину денег нет, умирают от тяжелых болезней в среднем в два раза чаще, чем жители Москвы и других богатых областей.

Сейчас «майский указ» выполнен в 58 регионах, еще в 21 регионе зарплаты врачей составляют 195-199% от средней по региону. Согласно нацпроекту «Здравоохранение», ожидается, что к 2024 году число врачей в государственных больницах вырастет на 7%, а укомплектованность поликлиник — на 19%. Однако эксперты полагают, что повысить шансы излечиться от тяжелых заболеваний жителям бедных регионов России поможет только прогресс в технологиях медицины.

Ранее президент РФ Владимир Путин для решения проблем российской медицины предложил увеличить тарифы обязательного медицинского страхования или поменять параметры внутри системы здравоохранения, напоминает «Национальная служба новостей».