Путин обратился к Росгвардии и призвал ставить на первое место права граждан

Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам и ветеранам Росгвардии, поздравив их с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что перед ними стоят сложные и ответственные задачи по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности людей, напомнив, что бойцы всегда должны ставить права и интересы граждан на первое место. Обращение транслировалось на телеканале «Россия 24».

«Благодарю вас за службу, за безупречное решение сложных, ответственных задач, которые стоят перед Росгвардией. Среди них — борьба с терроризмом и экстремизмом <…>. И конечно, вашего особого внимания, собранности требует обеспечение правопорядка, безопасности людей в ходе различных общественно-политических, спортивных, культурно-массовых мероприятий», — сказал Путин [цитата по РИА «Новости»].

Российский лидер подчеркнул, что Росгвардия всегда должна действовать в рамках закона, а на первое место ставить «права и интересы граждан страны, опираться на доверие и уважение людей». День войск национальной гвардии отмечается в России 27 марта.