В России создали схему лечения тяжелых форм коронавируса

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула
Ученые приступили к клиническим испытаниям новой методикиФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России создали схему лечения тяжелых пневмоний, вызванных коронавирусом. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Методика лечения основана на применении препарата «Деларгин». «Сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований „Даларгина“ при тяжелых коронавирусных пневмониях», — цитирует руководителя ФМБА Веронику Скворцову РИА «Новости».

Схему лечения будут применять для пневмоний, которые сопровождаются дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома. Препарат зарегистрирован в России как лекарство для защиты тканей и органов, в том числе легких, и заживления трофических язв.

Ранее главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров заявил, что ситуация с коронавирусом в России нормализуется через 2-2,5 месяца. По его словам, пик заболеваемости придется на начало апреля, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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