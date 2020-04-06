В России создали схему лечения тяжелых форм коронавируса

Ученые приступили к клиническим испытаниям новой методики Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России создали схему лечения тяжелых пневмоний, вызванных коронавирусом. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Методика лечения основана на применении препарата «Деларгин». «Сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований „Даларгина“ при тяжелых коронавирусных пневмониях», — цитирует руководителя ФМБА Веронику Скворцову РИА «Новости».

Схему лечения будут применять для пневмоний, которые сопровождаются дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома. Препарат зарегистрирован в России как лекарство для защиты тканей и органов, в том числе легких, и заживления трофических язв.

Ранее главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров заявил, что ситуация с коронавирусом в России нормализуется через 2-2,5 месяца. По его словам, пик заболеваемости придется на начало апреля, пишет «Национальная служба новостей».