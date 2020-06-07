Все пляжи в РФ будут работать по единым правилам безопасности

На пляжах запретят прокат различных плавсредств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для российских пляжей установят единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«МЧС России инициировано создание единых обязательных требований к обеспечению безопасности людей при пользовании пляжами», — передает ТАСС. К ним будут относиться наличие спасательных постов, акта обследования дна пляжа водолазами, исправных мостков, вышек и других сооружений, а также должны быть обозначены границы заплыва в местах купания. Пункты проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств на пляжах запретят.

По данным издания, с 2021 года планируется перейти от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию по инициативе правообладателей.

Глава управления безопасности туристических проектов и безопасности Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что пляжи Краснодарского края и Крыма смогут открыться в ближайшее время. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что там носить маски будет не обязательно. По ее словам, достаточно соблюдать социальную дистанцию, сообщает телеканал 360.

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