14 июня 2020

Российский ракетный комплекс научат плавать

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, ракета, пво, противовоздушная оборона, пусковая установка
В России создадут новый ракетный комплекс Фото: depositphotos.com

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» модифицируют для преодоления преград по воде. О разработке новой версии оружия рассказал начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России Александр Леонов.

«Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь», — цитирует военачальника RT.

Для передвижения по воде ЗРК получит специальные колесные шасси. Другую модификацию комплекса, «ТОР-М2ДТ» отправят на защиту Арктики и Крайнего Севера, обещает Леонов.

«Тор-М2» впервые показал свою мощь в реальном бою в начале апреля этого года. Комплекс полностью подтвердил характеристики, которые ему приписывали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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