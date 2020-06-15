Российский ракетный комплекс научат плавать

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«Тор-М2» впервые показал свою мощь в реальном бою в начале апреля этого года. Комплекс полностью подтвердил характеристики, которые ему приписывали.

Для передвижения по воде ЗРК получит специальные колесные шасси. Другую модификацию комплекса, «ТОР-М2ДТ» отправят на защиту Арктики и Крайнего Севера, обещает Леонов.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» модифицируют для преодоления преград по воде. О разработке новой версии оружия рассказал начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России Александр Леонов.

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