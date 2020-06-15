Российский ракетный комплекс научат плавать

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» модифицируют для преодоления преград по воде. О разработке новой версии оружия рассказал начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России Александр Леонов.
«Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь», — цитирует военачальника RT.
Для передвижения по воде ЗРК получит специальные колесные шасси. Другую модификацию комплекса, «ТОР-М2ДТ» отправят на защиту Арктики и Крайнего Севера, обещает Леонов.
«Тор-М2» впервые показал свою мощь в реальном бою в начале апреля этого года. Комплекс полностью подтвердил характеристики, которые ему приписывали.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.