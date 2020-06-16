15 июня 2020

Выяснилась причина нападения на ДПС-ников в Москве. В квартире стрелка нашли интересную тетрадь

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, мвд, шеврон, полиция
Полицейские изучают записи напавшего на их коллег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При обыске в съемной квартире у стрелка Ратмира Галаева, который расстрелял сотрудников ДПС на Ленинском проспекте в Москве, обнаружена тетрадь с экстремистскими записями. Полицейские считают, что молодой человек готовился к нападению.

«Найдена литература экстремистского содержания. Очевидно, что мужчина тщательно готовился и планировал нападение. Оно было осознанным и преднамеренным», — рассказал источник «Интерфакса» в правоохранительных органах. Он уточнил, что правоохранители сейчас рассматривают экстремистские взгляды Галаева как основную версию для нападения на сотрудников ДПС.

Как уточняет Telegram-канал «112», в компьютере молодого человека обнаружили множество роликов по нападению на сотрудников полиции. Кроме того, Галаев лично записывал в тетрадь молитвы и просьбы к всевышнему о том, чтобы дать ему «силы для мести и смерти».

Галаев устроил стрельбу, подойдя к автомобилю полицейских, когда те выписывали протокол, напоминает RT. Пострадали два сотрудника полиции и один гражданский. Они госпитализированы. В больницу также доставлен нападавший.

В тетради признания в любви сменяются жаждой мести
Фото: Telegram-канал «112»

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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