При обыске в съемной квартире у стрелка Ратмира Галаева, который расстрелял сотрудников ДПС на Ленинском проспекте в Москве, обнаружена тетрадь с экстремистскими записями. Полицейские считают, что молодой человек готовился к нападению.
«Найдена литература экстремистского содержания. Очевидно, что мужчина тщательно готовился и планировал нападение. Оно было осознанным и преднамеренным», — рассказал источник «Интерфакса» в правоохранительных органах. Он уточнил, что правоохранители сейчас рассматривают экстремистские взгляды Галаева как основную версию для нападения на сотрудников ДПС.
Как уточняет Telegram-канал «112», в компьютере молодого человека обнаружили множество роликов по нападению на сотрудников полиции. Кроме того, Галаев лично записывал в тетрадь молитвы и просьбы к всевышнему о том, чтобы дать ему «силы для мести и смерти».
Галаев устроил стрельбу, подойдя к автомобилю полицейских, когда те выписывали протокол, напоминает RT. Пострадали два сотрудника полиции и один гражданский. Они госпитализированы. В больницу также доставлен нападавший.
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