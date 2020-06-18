Онколог назвал главные симптомы рака кишечника

Заболевание тонкой кишки плохо поддается диагностике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заболевание тонкой кишки может сопровождаться тошнотой, рвотой, болями в районе пупка, вздутием живота, проблемами со стулом (как диареей, так и запором), появлением крови в стуле. Об этом сообщил врач-онколог и хирург Иван Карасев.

При этом, по словам Карасева, опухоли в тонкой кишке обнаруживаются чаще всего уже только во время операции. Трудность диагностики связана с расположением этого отдела кишечника (находится между желудком и толстой кишкой). «Тонкая кишка считается трудным органом для диагностики. Многие годы диагноз опухоли тонкой кишки ставился только во время операции», — пояснил врач в своем Instagram.

Среди факторов риска — употребление жирной, жареной, копченой пищи, а также наследственность и хронические заболевания кишечника (болезнь Крона, НЯК, целиакия). Полное выздоровление на начальных стадиях достигается в 80% случаев.

Ранее главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн заявил, что потеря массы тела является симптомом развития рака. Этот факт объясняется тем, что злокачественная опухоль забирает много белка. Американские и итальянские ученые заявляли, что нашли способ побеждать рак с помощью ограничений в питании. Предлагаемый ими рацион основан на низкокалорийной растительной диете и большом количестве витамина С, пишет «Ридус».

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