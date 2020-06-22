21 июня 2020

Ученые сомневаются в эффективности медицинских масок для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, ребенок, дети, ребенок без присмотра, ограничительная лента, самокат
В ближайшие месяцы в России планируют наладить производство медицинских масок для детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Стандартные маски защищают детей от коронавируса на 20% хуже, чем взрослых. К такому выводу пришла группа голландских ученых.

В ходе исследования специалисты использовали три вида повязок: хирургическая маска, самодельное изделие, изготовленное из туалетной бумаги, и профессиональный респиратор FFP 2. Участие принимали добровольцы разного возраста.

«По результатам испытаний все маски оказались пригодны для защиты от аэрозольных частиц, с которыми могут передаваться возбудители вирусных заболеваний, однако их эффективность при ношении детьми каждый раз снижалась в среднем на 20%», — пишут «Известия».

По словам врача-инфекциониста Елены Беловой, это связано с тем, большие маски хуже прилегают к лицам детей, они чаще съезжают, открывая нос или рот. В связи с этим в ближайшие месяцы в России планируют наладить производство медицинских масок уменьшенного размера. Сейчас подобные изделия занимают меньше процента от общего количества, чего явно недостаточно.

Ранее ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что маски помогают снизить бесконтактную передачу COVID-19. По мнению специалистов, повязки могут уменьшить передачу коронавируса на 50%.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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