Синоптик рассказала, почему в России резко меняется погода

Синоптик рассказала о причинах перемен погоды в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

К концу недели метеорологи снова обещают превышение температурной нормы на 5 градусов в Западной части России. О том, почему в России дожди так резко сменяются жарой, URA.RU рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Погода переменчивая, поскольку это характерно для умеренных широт. Идет перемещение воздушных масс, а воздушные массы — это разные погоды» — говорит Макарова.

Синоптик напомнила, что, несмотря на сильные дожди, в июне в столице температура воздуха уже трижды превышала 30 градусов. Сейчас погода начала определять антициклон. Это значит, что теперь воздух прогреется. Осадки обещают только 23 июня. Но и они сформированы атмосферным фронтом южного циклона, объяснила Марина Макарова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жару в западной части России. В Москве температура снова превысит 30 градусов.

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