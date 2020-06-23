Россиянам пообещали аномальную жару

Аномально высокая температура продержится неделю Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителей западной и европейской части России ждет аномальная жара уже в пятницу 26 июня. Температура поднимется на пять градусов выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон — 25-30 градусов. И так до конца недели. Это касается западной половины европейской территории страны», — цитирует метеоролога « Федеральное агентство новостей ».

Прогноз превышает сезонную норму температуры на 4-5 градусов. Столбик термометра доберется до +25 в среду и четверг. В пятницу температура повысится до +30 градусов, а в воскресенье вообще до +31. Вильфанд уверен, потеплеет и на севере Сибири. В этой части России на неделе температура будет на 10-12 градусов выше нормы.

22 июня Роман Вильфанд объяснил, стоит ли россиянам бояться повторения июньских заморозков в июле. Ситуация необычная, заявлял метеоролог.

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