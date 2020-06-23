22 июня 2020

Россиянам пообещали аномальную жару

© Служба новостей «URA.RU»
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Аномально высокая температура продержится неделю Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителей западной и европейской части России ждет аномальная жара уже в пятницу 26 июня. Температура поднимется на пять градусов выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон — 25-30 градусов. И так до конца недели. Это касается западной половины европейской территории страны», — цитирует метеоролога «Федеральное агентство новостей».

Прогноз превышает сезонную норму температуры на 4-5 градусов. Столбик термометра доберется до +25 в среду и четверг. В пятницу температура повысится до +30 градусов, а в воскресенье вообще до +31. Вильфанд уверен, потеплеет и на севере Сибири. В этой части России на неделе температура будет на 10-12 градусов выше нормы.

22 июня Роман Вильфанд объяснил, стоит ли россиянам бояться повторения июньских заморозков в июле. Ситуация необычная, заявлял метеоролог.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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