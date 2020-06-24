Делегацию президента Киргизии не пустили в Москву. У первых лиц выявили коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Коронавирус выявили в ходе обязательных тестов в московском аэропорту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Делегация из Киргизии во главе с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым не приняла участие в параде Победы в Москве из-за коронавируса. Заболевание выявили у двух представителей делегации в ходе обязательного теста на COVID-19, взятого у них в московском аэропорту.

«У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Киргизской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат», — сообщается на сайте правительства Киргизии. В качестве мер безопасности Жээнбеков принял решение воздержаться от участия в мероприятиях и вместе с делегацией вернулся в Бишкек.

Ранее в Кремле перечислили иностранных лидеров, собиравшихся на парад Победы. Помимо президента Киргизии, по информации «Национальной службы новостей», в официальных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне захотели принять участие лидеры еще девяти стран.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...