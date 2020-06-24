Коронавирус выявили в ходе обязательных тестов в московском аэропорту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Делегация из Киргизии во главе с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым не приняла участие в параде Победы в Москве из-за коронавируса. Заболевание выявили у двух представителей делегации в ходе обязательного теста на COVID-19, взятого у них в московском аэропорту.

«У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Киргизской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат», — сообщается на сайте правительства Киргизии. В качестве мер безопасности Жээнбеков принял решение воздержаться от участия в мероприятиях и вместе с делегацией вернулся в Бишкек.

Ранее в Кремле перечислили иностранных лидеров, собиравшихся на парад Победы. Помимо президента Киргизии, по информации «Национальной службы новостей», в официальных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне захотели принять участие лидеры еще девяти стран.

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