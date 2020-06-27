27 июня 2020

Кардиолог рассказал, как защититься от «погодной пилы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора по делу о беспорядках в Сагре. Екатеринбург, усталость
Погодные аномалии могут негативно повлиять на самочувствие Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Резкие перепады давления, магнитной активности и температуры — так называемая «погодная пила» — могут серьезно повлиять на самочувствие человека и усугубить хронические заболевания. Академик РАН, кардиолог Юрий Беленков рассказал, как защититься от негативного воздействия подобных скачков.

«В такой ситуации нужно, прежде всего, соблюдать рекомендации по лекарственным препаратам, которые были даны», — рассказал врач в интервью радио Sputnik. По его словам, метеозависимым людям в таких ситуациях помогут китайский лимонник, левзея, элеутерококк или мелатонин.

Помимо этого Беленков дал ряд рекомендаций, как переносить сильную жару. По его словам, не стоит злоупотреблять кондиционером — разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать пяти градусов. В противном случае есть риск простудиться.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, с чем связаны резкие изменения погоды. По ее словам, подобные температурные аномалии в целом характерны для российских умеренных широт.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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