Кардиолог рассказал, как защититься от «погодной пилы»

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Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, с чем связаны резкие изменения погоды . По ее словам, подобные температурные аномалии в целом характерны для российских умеренных широт.

Помимо этого Беленков дал ряд рекомендаций, как переносить сильную жару. По его словам, не стоит злоупотреблять кондиционером — разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать пяти градусов. В противном случае есть риск простудиться.

«В такой ситуации нужно, прежде всего, соблюдать рекомендации по лекарственным препаратам, которые были даны», — рассказал врач в интервью радио Sputnik . По его словам, метеозависимым людям в таких ситуациях помогут китайский лимонник, левзея, элеутерококк или мелатонин.

Резкие перепады давления, магнитной активности и температуры — так называемая «погодная пила» — могут серьезно повлиять на самочувствие человека и усугубить хронические заболевания. Академик РАН, кардиолог Юрий Беленков рассказал, как защититься от негативного воздействия подобных скачков.

Погодные аномалии могут негативно повлиять на самочувствие Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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