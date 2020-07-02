01 июля 2020

ВЦИОМ озвучил первые данные экзитполов с голосования по поправкам

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Подсчёт бюллетеней голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке №1242. Екатеринбург, подсчет бюллетеней, подсчет голосов, гимназия9, голосование по поправкам в конституцию, уик1242
Подавляющее большинство россиян поддержали поправки, следует из данных ВЦИОМ Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) озвучил первые итоги своего экзитпола, который проводился во время голосования по поправкам в Конституцию.

На 20:00 по московскому времени в опросе приняли участие 445.345 человек. 69,9% из них согласились ответить на вопрос, остальные 30,1% — отказались. «Среди ответивших на вопросы интервьюеров, в поддержку поправок в основной закон страны высказались 71,2% россиян. Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМ, 28,3% ответивших на вопрос россиян», — говорится на сайте центра.

По данным ЦИК, 42% обработанных протоколов показали, что за поправки 75,99% россиян, против 23,12%. Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Госдумы Павел Крашенинников ранее заявил, что в случае принятия изменений в основной закон страны для их реализации потребуется порядка 80-90 новых законов. Предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия обещает озвучить 2 июля в полдень.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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