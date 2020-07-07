Политолог: критика главы ЦИК говорит о ее профессионализме

ЦИК России под руководством Эллы Памфиловой справляется со своей работой, уверен Алексей Мартынов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Критика в адрес председателя ЦИК России Эллы Памфиловой говорит только о том, что она хорошо справляется со своей работой. Такое мнение в разговоре URA.RU высказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Вот эта, с позволения сказать, „критика“ говорит о том, что она [Памфилова] прекрасно справляется [с работой], и это происходит от бессильной злобы всяких деструктивных элементов», — объяснил URA.RU Мартынов. По словам политолога, ЦИК справился с проведением Общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, о чем говорят результаты явки. Он напомнил, что плебисцит проводился в тяжелых условиях карантина и в течение семи дней, в связи с чем нагрузка на организаторов увеличилась в семь раз.

По мнению Мартынова, должность председателя ЦИК России — очень тяжелая и весьма неблагодарная служба. «Любые выборы, неважно какого уровня, это всегда вещь достаточно конфликтная, конкурентная, и понятно, что в современных условиях медиасреды это всегда сопряженно с морально-нервными перегрузками. Тем не менее, несмотря ни на что, я считаю, что сегодня ЦИК прекрасно работает под руководством Памфиловой», — заключил политолог.

После окончания голосования по поправкам к Конституции РФ ходили слухи о том, что Памфилову могут назначить послом или сенатором в Совет Федерации. В ответ на это глава ЦИК России ответила, что она и действующий состав ведомства еще будут работать на следующих выборах.

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