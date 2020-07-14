Деньги, потраченные безвозмездно, не возвращаются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Деньги, добровольно потраченные на приобретение имущества за годы сожительства, невозможно вернуть. К такому выводу пришел Верховный суд, рассматривая иск мужчины, желающего отсудить у гражданской жены шесть миллионов рублей, которые он вложил в строительство ее дома.

В ходе сожительства ответчица приобрела земельный участок за 2 698 000 рублей. На нее же было зарегистрировано право собственности на землю. Истец заявил, что он вложил в строительство дома 9,5 миллиона рублей, однако документально может подтвердить затраты в шесть миллионов. Мужчина потребовал, чтобы бывшая возлюбленная вернула эти деньги, ссылаясь на то, что с ее стороны это было «неосновательное обогащение».

Однако районный, городской, а затем и Верховный суды отказали ему на основании статьи 1109 Гражданского кодекса, где говорится, что неосновательное обогащение, будь то вещи или деньги, не подлежит возврату, если «лицо, требующее возврата, знало об отсутствии обязательств или предоставило имущество в целях благотворительности», сообщает «Российская газета».

Суд заключил, что мужчина вкладывался в строительство дома «в силу личных отношений сторон», во время совместного проживания и никаких обязательств между ними не было. Предполагается, что истец тратил деньги добровольно и безвозмездно. Поэтому «неосновательное обогащение» по закону возвращать не надо.

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