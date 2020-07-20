Минздрав РФ: могла ли вакцина от коронавируса попасть к элитам

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
В Минздраве РФ сообщают, что применение вакцины от коронавируса вне рамок клинических исследований невозможно Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Элиты не могли получить доступ к вакцине от коронавируса в апреле, потому что она еще не выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что у политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине. По словам источников агентства, в процесс вакцинации были вовлечены сотни россиян.

«Вакцину получали добровольцы, официально включенные в испытания. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена, ее применение вне рамок клинических исследований невозможно», — цитирует ТАСС Кузнецова. Отмечается, что вакцина должна пройти государственную регистрацию, прежде чем будет доступна для населения.

Ранее сообщалось, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса, проводимые Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи, успешно завершены. Утром 20 июля из Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко выписали вторую группу добровольцев, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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