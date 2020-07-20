Путин согласился перенести «Бессмертный полк» на 2021 год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция
«Бессмертный полк» состоится в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин поддержал идею организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС.

«Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», — цитирует агентство главу государства во время общения с рабочими завода «Залив» в Керчи. В 2021 году акция «Бессмертный полк» пройдет масштабно и красиво, подчеркнул Путин.

Ранее акция «Бессмертный полк» и парад Победы были перенесены с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Позднее парад прошел 24 июня, «Бессмертный полк» должен был состояться в июле.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество Война
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...