Путин согласился перенести «Бессмертный полк» на 2021 год

«Бессмертный полк» состоится в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин поддержал идею организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС.

«Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», — цитирует агентство главу государства во время общения с рабочими завода «Залив» в Керчи. В 2021 году акция «Бессмертный полк» пройдет масштабно и красиво, подчеркнул Путин.

Ранее акция «Бессмертный полк» и парад Победы были перенесены с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Позднее парад прошел 24 июня, «Бессмертный полк» должен был состояться в июле.

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